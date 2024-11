Marius Borg Høiby anker ikke fengslingskjennelsen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble klart torsdag formiddag.

Marius Borg Høiby ble onsdag kveld varetektsfengslet i én uke med brev- og besøksforbud.

Foruten to angivelige voldtekter er Høiby siktet for tre tilfeller av vold i nære relasjoner. Han er også siktet for skadeverk, hensynsløs atferd, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten førerkort.

Han nekter kategorisk straffskyld etter siktelsene for voldtekt, men har erkjent vold og skadeverk i ett av forholdene han er siktet for.

Les også: Marius Borg Høiby fengslet i en uke

Les også: Kronprins Haakon: Vi har jobbet for at Marius skal få hjelp