Mann dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Oslo

Dommen er i tråd med aktors påstand. Mannen er også dømt til å betale 420.000 kroner til hver av de dreptes etterlatte, skriver Avisa Oslo.

Det var i juni i fjor at to menn ble funnet drept i en blokk på Sandaker. De drepte var Odd Bjørnar Blomstrand (68) og Helge Kupiec (75). De ble funnet i hver sin leilighet med henholdsvis 31 og seks knivstikk.

54-åringen har erkjent straffskyld for drapet på Kupiec, men nekter skyld for drapet på Blomstrand, som han hevder var nødverge.

I tillegg til de to drapene var 54-åringen også tiltalt for et annet tilfelle av vold, innbrudd og innbruddsforsøk.

Bamer er tidligere dømt for dobbeltdrap av et eldre ektepar på Sinsen i 1998.

I dommen fra Oslo tingrett heter det at risikoen for at Bamer skal begå nye lovbrudd etter endt soning er så stor at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, skriver Avisa Oslo.

Retten påpeker at dobbeltdrapet i 1998 ble begått i forbindelse med innbrudd, og at Bamer har fortsatt å begå innbrudd etter at han hadde sonet den forrige drapsdommen.