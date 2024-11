Oljefondssjef Nicolai Tangen tjente over 200 millioner i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det viser ligningstall for 2023 som Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

2023 medførte et kraftig lønnshopp for Tangen. Hans netto formue økte med 125 millioner kroner til 7,78 milliarder kroner.

Siden han tok jobben som administrerende direktør i Norges Bank Investment Management (Nbim) i 2020, har formuen hans blitt forvaltet av finansselskapet Gabler. Investeringer gjøres i henhold til en streng avtale Tangen har med Norges Bank, i praksis begrenset til statspapirer i tillegg til bankinnskudd.

Ifølge avisa har Tangens inntekter svingt fra år til år siden 2020. Til tross for at stillingen som oljefondssjef koster ham en god del, i form av lavere inntekt, utbytter fra hedgefondet i London og formuesskatt til den norske stat, kunngjorde Tangen denne uka at han vil søke på en ny femårsperiode som oljefondssjef.

(©NTB)