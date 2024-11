Rødt går inn for frikort hos tannlegen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Peter Tálos/NTB

– Rødt vil tette hullet i velferdsstaten med en tannhelsereform. Vi prioriterer gradvis innføring av et frikort for tannhelsetjenester, som en vei til å behandle tannhelse på linje med andre helsetjenester, sier helsepolitiske talsperson Seher Aydar i Rødt til NTB.

Da tannhelseutvalget la fram sin rapport tidligere i høst, ble det slått fast at det offentliges ansvar for folks tannhelse burde utvides. «Alle har rett til nødvendig tannhelse» slo utvalget fast. Men hva som mentes med «nødvendig» ble ikke definert.

Utvalget kom heller ikke med noe anslag over hvor mye en slik endring ville koste, men leverte et rundelig anslag på mellom 4 og 14 milliarder kroner. Utredningen er nå på åpen høring med frist til 15. mars neste år.

1 million får lavere regning

Uten å ta stilling til hva til hva som er «nødvendig tannhelse» vil Rødt forsere både høring og politisk behandling av Tannhelseutvalget. Partiet vil få inn tiltak allerede fra 2025 i sitt alternative statsbudsjett som legges fram tirsdag.

De vil gradvis innføre en ordning for frikort, støtte tannregulering for alle mindreårige og gi personer med psykiske helseplager rett til dekning av tannbehandling.

-Vårt forslag anslås å kunne gi lavere tannlegeregning for over en million mennesker. I tillegg setter vi av midler til innføring av gratis tannregulering for barn og unge. Dette er forslag som følger opp tannhelseutvalgets anbefalinger, sier Aydar.

3,3 milliarder

Prislappen for de enkelte satsingene beregnes av Rødt til følgende:

Innføre egenandelstak på 2500 kroner og 40 prosent refusjon over dette beløpet for tannhelsetjenester – pris: 2.980 millioner kroner

Gratis tannregulering for alle opp til 18 år – pris: 364 millioner kroner

Styrke retten til tannbehandling for personer med sammensatte psykiske helseplager – pris: 15 millioner kroner

Seks partier enige

Rødt er ikke alene om å ønske endringer på området tannhelse. Partiet har tidligere i høst tatt til orde for et bredt tannhelseforlik i Stortinget.

– I vårt forslag til statsbudsjett tar vi det første skrittet. Rødt har tatt initiativ til et tannhelseforlik med de andre partiene, og her viser vi hvordan det er mulig å begynne gjennomføringen allerede i 2025, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

SV sitter i disse dager i budsjettforhandlinger med regjeringen og har også dette på sin agenda. Blant de øvrige partiene på Stortinget har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne alle programfestet at de ønsker å likestille tannhelse med andre helsetjenester.

Til sammen har de seks partiene 121 av 169 representanter på Stortinget.

