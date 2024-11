Regjeringen åpner for turistskatt i alle kommuner – kan ta avgift for overnatting

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Vi har lagt vekt på at et besøksbidrag skal omfatte alle former for overnatting, inkludert Airbnb, for at konkurransen mellom ulike former for overnattingstjenester skal påvirkes minst mulig, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Tirsdag er hun i Tromsø for å legge fram et nytt lovforslag som skal gjøre det mulig for alle kommuner å kreve inn turistskatt, også kalt besøksbidrag. Dette er et av løftene fra Hurdalsplattformen.

– Jeg er opptatt av at det må være tillit mellom turister og lokalbefolkning, og det kan det nye verktøyet bidra til. Besøksbidrag vil kunne bidra til å finansiere fellesgodene som brukes av turister og lokalbefolkning, sier Myrseth.

Maks 5 prosent av overnatting

Det skal være frivillig for kommunene om de vil innføre avgiften. Den skal kreves inn i forbindelse med overnatting, og kan maksimalt være på 5 prosent av prisen for overnattingen, ifølge lovforslaget. Forslaget skal nå ut på høring.

– Det skal være nøkternt for den enkelte turist, samtidig som vi ønsker å styrke kommunenes evne til å ta imot besøkende. Selv om bidraget for den enkelte ikke er så stort, kan den totale summen bli betydelig for kommunene, sier Myrseth.

Forslaget gjelder hoteller, campingplasser, bobilparker, vandrerhjem, privatutleie, hotellskip, fritidsbåter i gjestehavn og annen overnattingsvirksomhet, opplyser næringsdepartementet.

Plattformselskaper som Airbnb eller Finn.no får ansvar for å kreve inn og betale overnattingsavgiften i de tilfellene der de håndterer betalingen på vegne av utleiere.

Skroter pilotordning

Regjeringen ønsker også å innføre en turistskatt for cruiseturister, men dette er ennå ikke klart.

– Cruiseturister, som andre turister, benytter seg også av lokale fellesgoder når de går i land. Det er derfor naturlig at man i neste steg utreder et besøksbidrag fra cruisevirksomhet, med mål om å innføre dette, sier næringsministeren.

Tidligere har regjeringen snakket om å først innføre et pilotprosjekt for besøksbidrag i noen kommuner i første omgang, men denne ideen har de nå skrotet. De foreslår dermed altså en ordning som blir åpen for alle kommuner.

– Regjeringen mener at det haster å få på plass løsninger som kan bidra til et mer bærekraftig reiseliv, skriver Næringsdepartementet i en pressemelding.

Les også: Hit kan du dra på safari i eget land (+)

Les også: Julemarkeder i Europa: Hit bør du reise (+)

Les også: Venezias turistskattordning utvides kraftig