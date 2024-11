Soldater på Skjold må kjøpe dopapir selv

Mens kontorlokalene og messa i forsvarets anlegg på Skjold har rikelig med såpe, tørkepapir og andre hygieneartikler, må de vernepliktige soldatene selv sørge for å dekke egne behov i kasernebygget, skriver Forsvarets forum.

Forsvarets avtaler for tørkepapir og såpe er gått ut. Siden januar har ikke de vernepliktige fått tilstrekkelige med hygieneartikler og har måttet rasjonere. Til tider har selv måttet handle inn dopapir.

– Fordi det er tomt for tørkepapir, har de vernepliktige vært nødt til å tørke hendene på uniformen, sier kompanitillitsvalgt Sigurd Ramdal til Forsvarets forum.

Han bekymret for soldatenes helse fordi det ikke er nok såpe tilgjengelig.

Mens det er Forsvarsmateriell som skal sørge for rammeavtaler for kasernene, så er det Forsvarsbygg som sørger for utstyr til messe- og kontorbygg.

Forsvarsmateriell bekrefter at de står uten rammeavtale for forbruksmateriell etter at de mottok to klager til Klagenemnda for offentlige anskaffelser i kjølvannet av de tildelte en leverandør ny kontrakt før sommerferien.

Prinsesse Ingrid Alexandra gjennomfører for tiden fagutdanning i Hæren og er ingeniørsoldat ved Skjold leir.

