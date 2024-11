Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter at et godstog sporet av og skadet 3500 riller på Bergensbanen mellom Voss og Myrdal fredag, har Bane Nor reparert skadene.

Strekningen mellom Bergen og Myrdal, samt Oslo S og Bergen, er dermed igjen åpen for trafikk.

Bane Nor varslet om åpningen klokken 11:46 mandag i en trafikkmelding.

Innstillinger og forsinkelser kommer trolig til å fortsette en stund framover.

