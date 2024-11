Næringslivet redd Norge havner i skvisen mellom EU og USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med det næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) kaller en «kraftsamling» stålsetter Norge seg for vanskelige tider når USAs nyvalgte president Donald Trump griper makten i verdens største økonomi 20. januar.

Deler av norsk næringsliv, både blant eiere og ansatte, har mye å frykte dersom Trump gjør som lovet under valgkampen og innfører høye tollsatser på importvarer. Trump ser på toll som et viktig verktøy for å styrke amerikansk økonomi og har varslet en global toll på mellom 10 og 20 prosent. Kinesiske produkter kan stå overfor en toll på 60 prosent

– Det har vært klare signaler om økte tollbarrierer fra amerikansk administrasjon. Det er grunn til å tro at det vil bli besvart, enten dette er fra Kina eller fra EU. Vi er veldig opptatt av å ikke komme i en skvis mellom disse store økonomiske blokkene, sier direktør Idar Kreutzer for internasjonale relasjoner i NHO til NTB.

Første møte

Næringsminister Myrseth samlet torsdag flere aktører i norsk næringsliv til det hun kalte «et første møte» for å drøfte utfordringene som kan komme.

Regjeringen er opptatt av å følge utviklingen tett de neste ukene og månedene. Når salg av olje og gass ikke regnes med, har Norge et betydelig underskudd på handelsbalansen med utlandet. Ikke minst er mye av fastlandsindustrien avhengig av eksport til Europa som igjen selger sine varer videre til USA.

Norge er ikke med i EUs tollunion og kan dermed også bli rammet som tredjeland dersom EU setter opp barrierer for egen import som svar på amerikanske tiltak.

Derfor vil også dialogen med EU bli trappet vesentlig opp i ukene som kommer, varsler statsråden.

EØS ekstremt viktig

– Vi har EØS-avtalen som er ekstremt viktig. Vi er nødt til også å følge opp samarbeidet med europeiske land bilateralt i tillegg til EU, sier Myrseth til NTB.

– Vi har viktige industripartnerskap med Tyskland, vi har det med Frankrike, vi styrker samarbeidet vårt med UK. Det må vi følge opp med innhold og konkret handling. Det skal vi også gjøre fremover, sier hun videre.

I LO er man også bekymret over utsiktene presidentskiftet fører med seg. Solidarisk med amerikanske fagorganiserte som kan gå en tøff tid i møte med den nye administrasjonen, men spesielt er det usikkerheten knyttet til norske virksomheter størst.

– Norge er en liten åpen økonomi. Vi er helt avhengig av handel. Og vi vet at vi er avhengig av å importere mye varer. Eksporten vår finansierer importen vår. Nå ser vi usikkerhet i hva som skjer. Vi leverer mye spesialiserte produkter som inngår i europeisk industri, sier leder Kenneth Sandbu i Næringspolitisk avdeling i LO.

– Må arbeide med Europa

Forbundsleder Frode Alfheim i fagforbundet Styrke er enda tydeligere i hva han mener regjeringen må sette klutene til for å hindre at norsk prosessindustri går på en smell når Trump tiltrer.

– Vi må være enda tyngre inne på det europeiske sporet og arbeide med Europa, sånn at vi ikke glemmer hverandre i hvordan vi skal møte mulige nye handelshindringer mot USA, sier Alfheim til NTB.

– Vi lever av å levere til tysk industri, og hvis tysk industri får det vanskeligere å levere til USA, så er det dårlige nyheter for medlemmene i prosessindustrien vår i Norge, sier han videre.

