Giske tror han vinner nominasjonen på grunn av alle angrepene

– Vi må slutte å krangle med hverandre og med personangrep. Og bare for å si det, jeg tror faktisk at en av grunnene til at jeg vinner denne nominasjonen er alle angrepene. For det har gjort at folk ser at vi står for noe annet, sier Giske på NRKs Politisk kvarter fredag.

Han legger til at partiet fikk 1000 nye medlemmer på en uke etter at daværende AUF-leder Astrid Hoem gikk ut mot ham i 2023.

– Jeg tror også at folk er så lei av personstriden i mediene at de blir bestemt på å stemme for det de vil. Det er medlemmene som skal bestemme denne nominasjonen, ikke mediene eller toppen.

Trolig får Trond Giske støtte fra flertallet av delegatene på Sør-Trøndelag Arbeiderpartis nominasjonsmøte til stortingslista. Om alle delegatene stemmer i tråd med vedtektene fra sine lokallag på nominasjonsmøtet, får han førsteplassen.

