Solberg vil igjen ha midlertidige ansettelser

I tillegg vil de myke opp reglene for innleie av arbeidskraft, skriver NRK.

Solberg har med seg NHO-leder Ole Erik Almlid på forslaget.

– Det betyr at det er lov å leie inn arbeidskraft for å kunne ta unna topper, for å ha vikariater. Det betyr indirekte også at du kan få prøve ut folk i en stilling knyttet til dette. Vi ønsker mer liberale, midlertidige regler, sier Høyre-lederen.

I 2014 innførte Erna Solbergs regjering generell adgang til midlertidige ansettelser. I 2022 ble denne adgangen fjernet igjen av dagens regjering. Solberg og Almlid mener at liberalisering kan bidra til å få flere i jobb.

– Vi vet at bemanningsbyråene var veien inn for veldig mange av dem som slet i arbeidsmarkedet, sier Solberg.

Støre-regjeringen mener arbeidstakerne må beskyttes mot korte, midlertidige og usikre arbeidsavtaler.

Les også: – Før forsto arbeidere at de ble utnyttet (+)

Les også: Her er SVs krav for enighet om statsbudsjettet

Les også: Kan være muligheten Ap har lett etter (+)