Utvalg: Elever bør ha trykte lærebøker i tillegg til skjerm

Det regjeringsoppnevnte utvalget overleverte mandag sin rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Utvalget håper at rapporten vår kan bidra til en opplyst og nyansert debatt om barn og unges skjermbruk. Skjermbruk er en integrert del av livene deres, og det er mye forskjellig som inngår i «skjermbruk», sier utvalgsleder Robert Steen.

Noen av funnene i rapporten er at:

Å bruke skjermer kan gjøre det vanskeligere å sovne og gi dårligere søvn.

Egenskaper ved sosiale medier kan føre til dårligere psykisk helse.

Skjermbruk kan utfordre barn og unges konsentrasjon og læring.

– Et av utvalgets funn er at det ikke finnes belegg for at skjermbruk kan være positivt for utviklingen til de yngste barna. De anbefaler derfor å sterkt begrense skjermbruk for barn under to år, også i barnehagen, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Vil kutte skjerm i spisepausen

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier at hun merker seg at utvalget støtter mange av tiltakene regjeringen allerede har satt i gang.

– Som at det må være god balanse mellom bruk av skjerm, bøker og fysisk aktivitet i skolen. Og at bruk av skjerm påvirker søvn og konsentrasjonsevnen til elever negativt, som igjen påvirker læringen, sier hun. Utvalget anbefaler også å kutte skjermbruk i skolens matpauser. Det mener kunnskapsministeren er et godt og enkelt grep.

– I spisepausen mener jeg elevene bør kunne spise, prate sammen og nyte maten. Her har skjermen ingen pedagogisk funksjon, sier hun.

Anbefaler ikke SoMe-aldersgrense

Utvalget mener for øvrig at det ikke er nødvendig med en nasjonal aldersgrense for bruk av sosiale medier, noe regjeringen for tiden jobber med.

– Plattformene bør sette aldersgrenser for sine tjenester, ut fra en vurdering av innholdet og funksjoner i tjenesten. Myndighetene bør føre effektivt tilsyn, med mulighet for sanksjoner, med at tjenestene overholder aldersgrensene og tilbyr alderstilpassede tjenester, skriver utvalget i rapporten.

Mener «Ibelin»-filmen viser de digitale mulighetene

Ifølge Skjermbrukutvalget er skjermbruk og dataspill viktig for barn og unge som sosial arena. Utvalget viser bl.a. til den kritikerroste dokumentarfilmen «Ibelin».

Utvalgets leder, Robert Steen, er faren til Mats Steen, som døde i 2014, 25 år gammel, som følge av en sjelden muskelsykdom. Det var først etter hans bortgang at foreldrene ble kjent med vennene hans fra hele verden i Starlight-lauget i spillet World of Warcraft. Mats Steens historie skildres i den kritikerroste dokumentaren «Ibelin».

I utvalgets rapport under kapittelet om «Skjermen som sosial arena» refererer utvalget til dokumentaren.

– Historien og filmen om Mats «Ibelin» Steen har preget utvalgets arbeid på flere måter, særlig fordi utvalgsleder Robert Steen også er far til Mats. Det har gjort at utvalgslederen parallelt med arbeidet i skjermbrukutvalget har bidratt til å ferdigstille og promotere den kritikerroste dokumentarfilmen, som vant Amanda-prisen for beste norske film i 2024, skriver utvalget.

– Det er også en sterk personlig historie som er relevant for mange temaer i utvalgets arbeid. Særlig illustrerer den hvor viktig digitale muligheter kan være for barn og unge som ikke har de samme mulighetene som andre til å delta i det fysiske sosiale livet.

Les også: Tar skolegrep: – Nødvendig med mindre skjerm i skolen

Les også: Tre år etter trusler om bøter: Lærerne er fortsatt ikke rustet til å håndtere vold (+)

Les også: Skjerm i skolen: – Debatten har vært unyansert