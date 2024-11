Tung vil ha eget teknologifag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er på høy tid at man oppretter et eget teknologifag, som kan øke den digitale kompetansen til norske elever, sier Tung til TV 2.

Dermed kan norske elever få et teknologisk forsprang i arbeidsmarkedet, sier hun.

Regjeringens skjermbrukutvalg kom mandag med sin endelige rapport, hvor de blant annet tar til orde for en balansert skjermbruk. Rapporten slo fast at elever bør ha trykte lærebøker i tillegg til skjerm på skolen. For de minste anbefaler de sterkt begrenset skjermbruk.

Tung mener rapporten er dårlig nytt for den norske skolen.

– Det er alvorlig og viser at norsk skole prioriterer kvantitet over kvalitet, sier hun.

Hun viser til at Norge er i toppen når det gjelder skjermbruk på skolen i OECD-landene, kun slått av Danmark. De har et snitt på to timer, mens norske elever bruker én time med digitale hjelpemidler.