Ny leder i Senterungdommen

Ifølge Altinget ønsket valgkomiteen i ungdomspartiet seg Erik Lillebakken som ny leder, men landsmøtet ville det annerledes.

Forren ble valgt med 92 mot 61 stemmer.

Han kommer fra Heim i Trøndelag og har bakgrunn som politisk nestleder i ungdomspartiet.

– Det å bli valgt som leder av Senterungdommen, er sykt stas! Nå gleder jeg meg til å ta fatt på valgkampen og jobbe for at folk skal leve gode liv i hele Norge, sier Forren til Altinget.

Han tar over ledervervet etter Andrine Hanssen-Seppola, som takket for seg etter to år i lederrollen.

Senterungdommen er ungdomspartiet til Senterpartiet.

