Mann tiltalt for å ha drept sin gravide kone foran barna

Ifølge tiltalen ble kvinnen påført over 200 stikk- og skjæreskader i hodet og på kroppen da mannen angrep henne med ulike kniver på kvelden 4. februar i år.

Parets tre barn var ifølge tiltalen til stede under drapet. Alle var i barnehagealder da drapet skjedde. Kvinnen var samtidig gravid med deres fjerde barn.

Drapet skjedde i familiens bolig i Rådalen på Fana i Bergen.

Har erkjent drapet

Mannens forsvarer, advokat Erik Johan Mjelde, sa til Bergens Tidende i februar at hans klient har erkjent drapet.

– Han er dypt ulykkelig og sønderknust over det han har gjort og den lidelse han har påført andre, sa Mjelde.

Mener mannen er utilregnelig

Mannen har vært gjennom en full judisiell observasjon.

I tiltalen skriver statsadvokat May-Britt Erstad at påtalemyndigheten mener at han ikke var tilregnelig under drapet, og at de trolig vil be om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Han er i dag innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.

– Det tas imidlertid forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff på grunnlag av bevisførselen under hovedforhandlingen, skriver Erstad.

Flyktninger

Den tiltalte mannen og kona kom til Norge som overføringsflyktninger i 2019 fra et land i Afrika sammen med ett av barna.

Politiet har opplyst at familien ikke var kjent for dem fra tidligere.

