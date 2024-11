Maner til felles kollektivløft: – Det er krise

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at ikke alarmklokkene har gått i Samferdselsdepartementet og i regjeringen. Hvis du bygger ned kollektivtilbudet, brenner det et blått lys for nullvekstmålet.

Det sier leder av MDG, Arild Hermstad, som er bekymret for dårligere kollektivtilbud og økte billettpriser i flere fylker. Han viser til nullvekstmålet, regjeringens mål om å stanse veksten i persontransport med bil.

– Det er regjeringens ansvar å sørge for en politikk som følger opp målsettingene. Regjeringen bør kjenne sin besøkelsestid og invitere til et langsiktig kollektivforlik som kan stå over mange år, sier han.

MDG-lederen vil derfor samle Stortinget til et kollektivforlik.

Kutt over hele landet

Ifølge tall fra Kommunesektorens organisasjon (KS) har 13 av 14 fylkeskommuner rapportert om økonomisk underskudd, som gjør at de strammer inn på samferdselstilbudene.

De har advart om at det er behov for mer enn 400 millioner kroner i kollektivtransporten i 2024 for å dekke inn merforbruk og unngå rutekutt i 2025, skriver NTB.

I regjeringens forslag til statsbudsjett får Akershus 250 millioner kroner mindre neste år. Fylkesrådet vil derfor øke billettprisene og kutte rabattordningen Reis.

Også i Østfold mister mange kollektivtilbudene sine, etter kutt i bussruter for 54 millioner kroner, skriver NRK. I Vestland har billettprisene økt, og i Buskerud er 10 prosent av busstilbudet borte.

Fylkestoppene mener selv at bare mer penger fra staten kan redde kollektivtilbudet.

SVs alternative budsjett Partileder Kirsti Bergstø og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterte SVs alternative statsbudsjett forrige uke. (Beate Oma Dahle/NTB)

SV vil redde kollektivtransporten

Hermstad mener at minimum to, men ideelt sett fire milliarder, skal til for å stoppe prisøkningen og kuttene i rutetilbud.

– Det er en krise nå, men vi trenger en langsiktig enighet på tvers av partiene for at ikke akkurat samme problem skal dukke opp til neste år, sier han.

Hermstad oppfordrer særlig SV, som budsjettpartner på Stortinget, til å gi regjeringen en påminner om at sektoren trenger mer penger.

I SVs alternative budsjett for 2025 kom det fram at de vil redde planlagte kutt i hele landet, med 919 millioner kroner til kollektivtransporten.

– Vi er helt enige i at kollektivtrafikken trenger et stort løft. Hvis kollektivtilbud bygges ned og blir mer uforutsigbare, risikerer vi at mange mister motet og slutter å reise kollektivt. Det må vi for all del unngå.

Det sier SVs transportpolitiske talsperson, Mona Fagerås, til Dagsavisen. Hun tror ikke at det vil komme et slikt forlik på Stortinget.

– Vi er enige i at det trengs mer midler, men vi mener samtidig at fylkeskommunen må prioritere kollektivtransport. Det er et todelt ansvar, sier hun.

---

Slik fordeles pengene i SVs klimasatsing:

200 millioner kroner til bedre og billigere kollektivtransport, samt gang- og sykkelvei, gjennom å øke belønningsmidlene.

500 millioner til å bedre kollektivtrafikken i fylkene gjennom kommunerammen.

219 millioner til å øke statens bidrag til store kollektivprosjekt til 75 prosent. I fjor fikk SV økt denne prosenten til 70 prosent i revidert nasjonalbudsjett.

Det framgår ikke hvordan SV vil dekke inn beløpet og hvilke poster det eventuelt skal kuttes i.

Kilde: NTB

---





Middag for stortingsrepresentantene på slottet Marte Mjøs Persen og statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap), på kongeparets middag for stortingsrepresentantene på slottet. (Torstein Bøe/NTB)

– Tar situasjonen på alvor

– Regjeringen er kjent med at flere fylkeskommuner nå har dårlig økonomi, og befinner seg i en krevende situasjon med økt kostnadsvekst til blant annet kollektivtransport.

Det skriver statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap), i en e-post til Dagsavisen.

Han viser til at regjeringen bevilger penger til lokal kollektivtransport, sykkel og gange. Ifølge Kalsås prioriterer regjeringen i sum store midler for å styrke kollektivtransporten.

– Regjeringen tar situasjonen på alvor, og har lagt fram en tilleggsproposisjon med forslag om å øke fylkeskommunenes frie inntekter, skriver han.

Nylig la regjeringen 5 milliarder ekstra kroner på bordet for å redde velferdstjenester i Kommune-Norge. Kommunene får 4,3 milliarder kroner, og fylkeskommunene får 700 millioner kroner ekstra.

Med tilleggsproposisjonen fra regjeringen får Akershus 91 millioner kroner i 2024, og 92 millioner i 2025. Høyres fylkesrådsleder i Akershus, Anette Solli, sier til NRK at pengene ikke strekker til for å stoppe de varslede kuttene.

Arild Hermstad i MDG mener at fylkeskommunen har begrenset frihet til å prioritere transportutgiftene. En annen stor utgiftspost for fylkeskommunen er videregående opplæring.

– Vi kan ikke ha det sånn at regjeringen tvinger fylkene til å måtte velge mellom å legge ned skoletilbud eller å ta vare på kollektivtrafikken. Så det er ingen tvil om at det er staten som må ta større ansvar her, sier han.

