Giske om styrevedtaket i Trøndelag Ap: – Helt uenig

– Jeg mener at det er helt i tråd med god organisasjonspraksis at medlemmer melder seg inn i kommunepartiet der de bor. Det er helt i tråd med intensjonen i den vedtektsendringen som landsmøtet gjorde i fjor. Så her er jeg rett og slett uenig, sier Giske til NTB.

Han sier det ikke er noe nytt at fylkesstyret i Trøndelag Ap mener noe annet enn ham.

– Men man burde heller bruke tida på politikk, og å gjøre folks hverdag bedre. Det er derfor vi er politikere, ikke for å ha interne krangler om vedtektsendringer.