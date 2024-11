Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Føreren av personbilen blir pågrepet. Vi jobber fortsatt med innhenting av vitneopplysninger, og det er uavklart hvordan ulykken skjedde, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt.

Overfor NTB legger Langfeldt til at bilføreren er utenlandsk statsborger, og at pågripelsen skyldes unndragelsesfare. Ulykken skjedde i et fotgjengerfelt.

Veien er åpen for trafikk etter ulykken, som skjedde ved 19-tiden mandag.