Fire menn tiltalt for drapsforsøk på 16-åring på T-banen

De tiltalte er i alderen 19 til 22 år og er tiltalt for drapsforsøk og vold, skriver Avisa Oslo.

Ifølge tiltalen slo og sparket de fire mennene to fornærmede, før de tok fram flere kniver. En av de fornærmede skal ha blitt hogd etter – men kom seg unna, mens 16-åringen skal ha blitt omringet og knivstukket. Han ble påført to stikkskader i låret og én stikkskade i overkroppen.

Hendelsen skjedde i halv ni-tiden på kvelden lørdag 11. mars 2023, like før T-banen ankom Tøyen stasjon. De tiltalte stakk av på Tøyen. Politiet jaktet mennene, og de ble pågrepet samme kveld.

Ifølge tiltalen overlevde gutten fordi ingen livsnødvendige funksjoner ble skadet, samt at han raskt fikk medisinsk behandling.

Flere på T-banen ble vitne til hendelsen og bidro med førstehjelp.

Politiet har tidligere sagt at 16-åringen trolig var et tilfeldig offer.

Alle fire nekter straffskyld. Rettssaken starter i Oslo tingrett i neste uke.

For én av mennene er det tatt ut en tilleggstiltale. I september i fjor, mens han satt i Eidsberg fengsel, skal han ha helt glovarmt vann over en annen innsatt for deretter å slå ham i hodet med kjelen. Den fornærmede mannen fikk andregradsforbrenninger tilsvarende 30 prosent av kroppen, blant annet i ansiktet og på overkroppen.

