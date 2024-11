Eldre mann funnet død i leteaksjon på Senja

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet meldte ved 20-tiden søndag at det var satt i gang en større leteaksjon i området Ballesvika/Todalen på Senja etter at den eldre mannen som dro på tur, ikke hadde kommet tilbake som planlagt.

– Like over midnatt ble det gjort funn av en død person i søksområdet. Denne er identifisert som den savnede mannen, skriver Troms politidistrikt like før klokken 4 natt til mandag.

De opplyser at de pårørende er varslet.

Politiet opplyser at foreløpige undersøkelser ikke gir grunnlag for å konkludere med dødsårsak, men at det er ikke grunn til å mistenkte en straffbar handling.

Søkemannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder samt mannskaper fra brannvesenet deltok i søket sammen med et redningshelikopter og en drone fra politiet.