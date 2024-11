Aktor ber om 21 dagers fengsel for serval-eieren

– Servaler skal ikke være kjæledyr. Man kan ikke selv velge om det er tilfelle, sa aktor, politiadvokat André Jacobsen, i sin prosedyre i Hordaland tingrett, ifølge NRK.

I prosedyren ba han om 21 dagers fengsel for kvinnen i 20-årene som er tiltalt i saken.

Da saken startet mandag, erkjente kvinnen straffskyld.

Skulle gått som tilståelsessak

Eieren har allerede tilstått det straffbare forholdet i avhør med politiet. Saken skulle derfor behandles som tilståelsessak i tingretten i oktober. Men da påtalemyndigheten ba retten om å formelt inndra Niño, nektet kvinnen, skrev Bergens Tidende da saken skulle behandles i retten.

Dermed mistet hun retten til en såkalt tilståelsesdom.

Kvinnen er siktet for brudd på både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven. Servalen er et truet dyr og ulovlig å holde i Norge.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

– Fikk Niño i gave fra Gud

Kvinnen fikk servalen ulovlig importert i desember 2021.

Hun forklarte i retten mandag at hun er over gjennomsnittet glad i katter, og at hun ville ha servalen fordi hun savnet et nært forhold.

– Jeg tenkte at Gud har skapt alle dyrene. Jeg tenkte at jeg fikk Niño i gave fra Gud, egentlig. Tiden sammen med ham er det beste som har skjedd meg, sa hun, ifølge Bergens Tidende

Hun vedgikk også at det ikke var lov å få dyret til Norge.

– Tiltalte har vist en sterk forbrytersk vilje. At man selv mener at man har edle intensjoner, kan ikke få noen betydning i denne saken, sa aktor Jacobsen i prosedyren.

I tillegg til fengselsstraff la han ned påstand om inndragning av servalen og at tiltalte skal betale sakskostnadene.

Levde i skjul

Niño ble oppdaget da den ble observert utendørs på Os i fjor sommer. Politiet mener at kvinnen har bidratt til å frakte en eksotisk, truet art inn i Norge og har hatt den som kjæledyr.

Hun hadde levd i skjul med kjæledyret i ett år da hun ble pågrepet av politiet i september.

Servalen har den siste tiden vært i karantene i Dyreparken i Kristiansand, men skal etter planen omplasseres til Tangen Dyrepark i Innlandet etter hvert.

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: «Snøfall 2»: Julemagien lyser på Oslo Nye (+)Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)