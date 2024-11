SV vil gi sju milliarder mer til klima og natur

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kommer til å jobbe beinhardt i ukene fremover for å sørge for at neste års budsjett kutter utslipp og tar vare på naturen, både på land og til havs, sier partiets miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, til VG.

Regjeringens budsjettpartner la torsdag fram sitt alternative budsjett for Stortinget. Der har de foreslått å øke pengene til klima- og miljøtiltak med 6,934 milliarder kroner. Fire av disse milliardene skal gå til utslippskutt og én milliard skal gå til naturvern.

I tillegg har SV foreslått å kutte alle penger til fortsatt oljeleting og gruvedrift på havbunnen, samt utbygging av motorvei.

Budsjettet har blitt tatt godt imot blant miljøorganisasjoner, som mener SV må stille tøffe krav til regjeringen i årets budsjettforhandlinger.

– Klima og natur må prioriteres i budsjettet. Helt konkret må regjeringen stanse letingen etter ny olje og skrinlegge alle planer om gruvedrift på havbunnen. Hvis ikke må SV forlate forhandlingene, sier Frode Pleym i Greenpeace.

Haltbrekken sier imidlertid at SV ikke stiller ultimatum før forhandlingene starter.

– Det er en dårlig strategi. Det kan bety at man ikke får andre gjennomslag eller at du raskt blir møtt med ultimatum fra den andre siden, sier han.

