Partier krever lovlighetskontroll av skolenedleggelser i Innlandet

Det er Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt, Kristelig Folkeparti, Industri- og Næringspartiet og Pensjonistpartiet som har samlet seg om kravet etter fylkestingets omstridte vedtak 23. oktober.

– Vi mener at saken ikke er godt nok opplyst på flere sentrale punkter. Det handler om vurderingene av barnets beste og de økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser vedtaket påfører berørt ungdom, familier og lokalsamfunn, skriver SVs gruppeleder Anne Lise Fredlund i en pressemelding.

– Åtte ulike lovverk

SV mener at manglene er så alvorlige og omfattende at det er nødvendig å be om lovlighetskontroll av vedtaket.

– Det er hele åtte ulike lovverk vi mener bør ligge til grunn for kontrollen; kommuneloven, Grunnloven, menneskerettsloven, opplæringsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, folkehelseloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven, sier Fredlund.

De økonomiske konsekvensene av vedtaket er i beste fall uklare, og flere sentrale momenter er aldri vurdert i saken, ifølge SV.

Barnets beste

– Barnets beste er svakt vurdert, og bestillingen om en utredning for å belyse barnets beste i saken ble bestilt 18.10.24 og presentert 22.10.24. Når slik utredning legges fram i etterkant av saksfremlegget og under et døgn før sluttbehandling, mener vi at hensynet til barnets beste verken har vært en tilfredsstillende del av grunnlaget for innstillingen eller vedtaket i saken, heter det i pressemeldingen.

To skoler i Skarnes og Dokka og fire skolesteder i Dombås, Lom, Flisa og Sønsterud er vedtatt nedlagt. Til sammen utgjør dette om lag 730 færre elevplasser som i all hovedsak skal fjernes fra høsten 2025.