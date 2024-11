Regjeringen vil endre på markedsføringsloven

– Vi vil verne alle barn under 18 år mot den massive og problematiske markedsføringen de har vært eksponert for, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Alle som driver med markedsførings må tenke seg om to ganger før de markedsfører noe som ikke egner seg for barn i digitale kanaler der barn oppholder seg, sier Toppe videre.

Forslaget innebærer et forbud mot markedsføring av produkter og tjenester som er uegnet for barn i sosiale medier og spill, dersom det er ventet at barn kan se det. For eksempel må de som markedsfører for kosmetiske inngrep innføre tiltak for at barn ikke skal eksponeres for reklamen.

Det foreslås også å gi Forbrukertilsynet hjemmel til å kunne ta i bruk mer avskrekkende økonomiske sanksjoner ved brudd på markedsføringsloven.

– Vi vet at barn blir utsatt for et sterkt kommersielt press, særlig i sosiale medier. Det er på høy tid å stramme inn, og at de som bryter regelverket vet at det kan gi tydelige sanksjoner, sier Toppe.

