FHI: Økende nivå av forkjølelsesvirus

I FHIs ukerapport kommer det fram at legebesøk for luftveisinfeksjoner er på stabilt nivå og innenfor det som er normalt for denne årstiden.

Det er Mycoplasma pneumoniae (lungebetennelse) og rhinovirus (forkjølelse) som dominerer blant luftveisinfeksjonene nå.

– Forekomsten av rhinovirusinfeksjoner har vært i nedgang over flere uker, men økte noe i forrige uke, heter det i rapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Infeksjon med Mycoplasma pneumoniae og kikhoste er på stabilt nivå, mens det er synkende forekomst av covid-19.

FHI skriver videre at sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med influensa, covid-19 og andre luftveisinfeksjoner vil øke utover senhøsten.

I forrige uke var det 11 covid-19-assosierte dødsfall. I både uke 42 og 43 var antallet 22.

Alle som er 65 år og eldre, samt yngre som tilhører en risikogruppe, er anbefalt en ny oppfriskningsdose mot covid-19. Per 3. november er 34 prosent i aldersgruppen 65 år og eldre vaksinert siden 1. september.

