Høyre-politiker siktet for grov økonomisk utroskap

Politiet har etterforsket saken og sendt sin innstilling til statsadvokatene. Statsadvokat Johan Moldestad sier til Avisa Oslo at han har returnert saken til politiet fordi Sheikh ønsker å forklare seg på nytt.

– Han er siktet for grovt økonomisk utroskap. Saken er returnert for et oppfølgende avhør, sier Moldestad.

NTB har vært i kontakt med Sheikh, som henviser til sin advokat John Christian Elden. Elden har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelse.

Til Avisa Oslo forklarer Elden at politiet og Sheikh er uenige om det rettslige grunnlaget for bruk av midler til 14. augustkomiteens virksomhet.

14. augustkomiteen Norge ble dannet i 2003 for å feire Pakistans nasjonaldag. Sheikh er leder for komiteen.

– Politiet og Sheikh er uenige om det rettslige grunnlaget for bruk av midler til 14. augustkomiteens virksomhet og dekning av hans utlegg til ulike arrangementer, samt om midlene må oppbevares på en egen bankkonto. Vi mener det ikke er grunnlag for noe tiltale og noterer at statsadvokaten har returnert saken til politiet for videre etterforskning, skriver han i en epost til avisen.

– Jeg har fått bekreftet at politiet i august ba statsadvokaten ta ut en tiltale, men ikke at de mener noe skal kreves tilbake, rett og slett fordi regnskapene er gjort opp og godkjente for de aktuelle årene 2015-2021, uten at det er noe utestående per i dag, skriver han.

