Høyeste antall ungdomsran på sju år i Oslo

30 ungdommer i Oslo er registrert med ti eller flere anmeldelser hittil i år, skriver Avisa Oslo. Politiet i hovedstaden er bekymret for utviklingen.

– Det er noen få barn og unge som begår gjentatt kriminalitet og de preger statistikken ganske voldsomt. Men det er alvorlig, for vi ser at kriminalitet begått av unge har også unge ofre, sier leder for forebyggende enhet i Oslo, Jane Bechmann Dahl til avisen.

Det har det siste året vært flere tilfeller av det som blir kalt Vipps-ran, og ran der unge folk blir fratatt verdisaker og dyre merkeklær. Ofte er det store grupper som oppsøker enkeltpersoner.

– En del av ranene har blitt begått på steder man tenker er trygt, som for eksempel i sentrum med mange voksne rundt, sier Dahl.

