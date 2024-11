Forvirring om ny ordning med testing av rusmidler: – Dette vil vi få på plass

– Dette er noe regjeringen vil få på plass fordi det er viktig. Vi er i gang med arbeidet og må komme tilbake til innretningen og tidspunkt for når dette vil være klart, sier helseminister Jan Christian Vestre i en epost til NTB.

Da regjeringen la fram første del av sin rusreform 25. oktober, kom helseministeren med en nyhet som mange har ønsket seg:

– Vi mener at det er på tide å etablere gode rusmiddelanalysetjenester, som altså lar mennesker som bruker rusmidler, få sjekket innholdet i et rusmiddel. Vi mener at dette er helt nødvendig. Det har vært et viktig innspill fra brukerorganisasjonene, sa Vestre.

Han sa også at regjeringen «jobber med å få dette på plass så raskt vi kan».

Forvirret

Dette gjorde MDG-leder Arild Hermstad fornøyd. Men da Hermstad satte seg ned med selve stortingsmeldingen, ble han forvirret. Der er regjeringen nemlig langt mindre tydelig.

«Regjeringen ser på en slik analysetjeneste som et mulig grep, særlig med tanke på de potente rusmidlene som nå også oppdages i Norge», står det i dokumentet.

Så hva mener regjeringen egentlig?

Nå har MDG sendt Vestre et skriftlig spørsmål i Stortinget, der de ber om en avklaring.

Klar tale

Før MDG sendte inn spørsmålet, spurte imidlertid NTB helseministeren om det samme. Og i svaret er han klar:

– Det jeg sa på pressekonferansen er det som gjelder, sier Vestre.

Hermstad ser på avklaringen som et lyspunkt, men er likevel ikke helt beroliget.

– Men hvorfor i all verden står det ikke i selve meldingen da, og hvorfor kan han ikke tidfeste dette nøyaktig? Regjeringen har rotet rundt i tre år uten å legge fram sin varslede reform, og klarte med et nødskrik å levere en halvferdig reform, og langt fra noen helhetlig ruspolitikk. Dette er useriøst overfor en gruppe som trenger hjelp nå, sier han.

