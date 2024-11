Midlertidig bro på plass i Ullensvang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med broberedskapen i Statens vegvesen jobbet gjennom helgen med å få på plass den midlertidige broen. Det er allikevel fortsatt ukjent når veien kan åpne.

– Det går noen timer til før vi får på plass skikkelig påkjøringsrampe og den slags. Vi klarer ikke estimere et klokkeslett for når veien kan åpnes for trafikk. Driftsentreprenør jobber med dette nå, sier byggeleder Amira Popovic i Vestland fylkeskommune til NRK i 12-tiden søndag.

Fylkesvei 550 ved Edna har vært stengt siden broen kollapset under ekstremværet Jakob, som torsdag og fredag skylte over store deler av Vestlandet.

Det var Hardanger-området som ble hardest rammet av skred, flom og oversvømmelser.

Lørdag ble det kjent at alle de evakuerte i Ullensvang kommune fikk flytte hjem igjen. Det var totalt 28 mennesker fra i alt 22 boliger som ble evakuert fra hjemmene sine i Lofthus i forbindelse med høy vannføring i elva Opo.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)