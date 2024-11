Mann i Sarpsborg tiltalt for mishandling av samboeren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen begikk vold, trusler og en rekke andre handlinger både i deres hjem i Sarpsborg og andre steder i en periode fra 2016 og fram til begynnelsen av august 2023, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Tiltalen mot mannen beskriver en rekke forhold, blant annet at kvinnen har blitt påført vold i ribbeina av at mannen har slått henne med knyttet neve.

– Den psykiske volden har blant annet bestått i at han har truet henne, herunder om å drepe henne, at han har snakket nedsettende til henne, hatt voldsomme sinneutbrudd og framstått skremmende, herunder grunnet oppbevaring og bruk av diverse våpen, samt at han har ødelagt gjenstander i hjemmet, heter det i tiltalen.

Det er satt av tre rettsdager fra 28. januar til rettssaken. Det kommer til å nedlegges påstand om at mannen får kontaktforbud overfor kvinnen, samt at han skal betale oppreisningserstatning.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)