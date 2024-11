Mann siktet for drapsforsøk i Sandane

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Siktede ble pågrepet på en adresse på Sandane i Gloppen kommune like over midnatt natt til lørdag. De to er bekjente og hadde vært på en fest sammen da knivstikkingen skjedde, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding lørdag kveld.

Både den siktede og fornærmede er utenlandske menn i begynnelsen av 20-årene.

Politiet fikk melding om knivstikkingen i Sandane i Gloppen kommune klokken 23.45 fredag kveld.

– Da politiet kom til stedet, var fornærmede allerede ivaretatt av helsevesenet. Han ble etter hvert kjørt til Førde sykehus med ambulanse. Fornærmede var da våken og bevisst, skrev operasjonsleder Ingrid Teigland Tepstad i Vest politidistrikt i en melding til pressen lørdag formiddag.

Politiet skriver lørdag kveld at mannen fortsatt er innlagt på sykehus, men på grunn av taushetsplikten kan de ikke si noe om helsetilstanden hans.

– Siktede ble avhørt lørdag kveld. Politiet har besluttet å fremstille ham for varetektsfengsling mandag. Det vil bli begjært fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud på grunn av bevisforspillelsesfare. Politiet mener også at det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare, skriver politiet.

Politiet ble ferdig med åstedsundersøkelser lørdag.

– Etterforskningen pågår gjennom helgen og det vil bli avhørt flere vitner og gjort andre undersøkelser, blant annet av digitale enheter, skriver de.

