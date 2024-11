SSB: Familieinnvandringen til Norge er nå større enn før pandemien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Familiegjenforening innebærer at relaterte personer som er atskilt og der én bor i Norge, kan bosette seg sammen i Norge for å gjenforenes eller etablere familie. De siste årene har koronapandemien og krigen i Ukraina påvirket familieinnvandringen til Norge, og flere kommer nå hit for å gjenforenes med familien enn før pandemien, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Av familieinnvandrerne fra land utenfor EU/Efta-området har det kommet flest fra India, Pakistan og Syria. Relativt få ukrainske familieinnvandrere har ankommet landet de siste to årene, opplyser SSB.

Usikre tall

I 2020 var det en klar nedgang i alle typer innvandring, mest på grunn av reiserestriksjonene under pandemien. Så har innvandringstallet økt igjen, også antall familieinnvandringer.

Det eksakte antallet er usikkert, men det var minst 16.845 slike i 2022 og 14.443 i 2023. SSB har estimert at antall familieinnvandrere kan reelt ligge på 18.900 i 2022 og 15.200 i 2023, men presiserer at det er usikre tall.

– Dersom de reelle antallene ligger et sted i nærheten av disse estimatene, vil dette i så fall bety at familieinnvandringen i 2022 var rekordhøy, også sammenlignet med toppåret 2012, men at antallet ankomne familieinnvandrere sank noe året etter.

Vil stramme inn

I oktober foreslo regjeringen i en pressemelding å stramme inn adgangen til familieinnvandring for eldre foreldre.

– Grunnprinsippet må være at familier kan forsørge seg selv hvis de kommer på familieinnvandring. Dette forslaget er i tråd med praksis fra flere andre land og vil bidra til å redusere innvandringen fra en gruppe som legger en ekstra byrde til et allerede presset helsevesen og eldreomsorg, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Forslaget ble fredag sendt på høring, og høringsfristen er 22. november.

