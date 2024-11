Ekstremværet: Flom- og jordskredfare nedjusteres til oransje og gult farenivå i dag

NVE nedjusterer farevarselet for flom til oransje nivå for deler av Sør-Norge. Farenivået går fra oransje til gult for jordskred for deler av Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.