Tusenvis tvangsdeportert fra Ukraina

Om lag 40.000 personer anslås å være savnet i Ukraina, og mange tusen barn er tvangsdeportert siden fullskalainvasjonen startet, ifølge FNs barnefond.

Norge øker nå støtten som går til å få hjem deporterte barn og sette fri og returnere sivile fanger og krigsfanger. Summen på 80 millioner kroner ble kunngjort av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) da han deltok på en ministerkonferanse i Canada.

– Vi er svært bekymret for konsekvensene av Russlands brutale krigføring i Ukraina, spesielt for sivile og barn, som per definisjon er uskyldige, sier han.

Det norske bidraget går inn i arbeid som drives av Røde Kors og FNs barnefond. Eide sier vern av barn er helt sentral del av Norges humanitære politikk og at det er høyt prioritert i støtten til Ukraina.

– Det er hjerteskjærende at tusenvis av ukrainske barn er blitt tvangsdeportert siden Russland startet krigen. Unicef spiller en sentral rolle i arbeidet med å reintegrere de barna som kommer hjem igjen. Det internasjonale Røde Kors har på sin side et helt unikt mandat knyttet til krigsfanger og arbeid med savnede personer, sier Eide.

Formålet med ministerkonferansen – som Canada, Norge og Ukraina har tatt initiativet til – er å oppnå flere konkrete resultater i arbeidet med registrering og frigivelse av sivile.

