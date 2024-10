SSB: Betydelig lavere sykefravær i midlertidige stillinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er særlig høyt sykefravær i pleie- og omsorgstjenestene, med 10,7 prosent for fast ansatte og 4,8 prosent for midlertidige i andre kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den betydelige forskjellen mellom personer med fast og midlertidig stilling, kan ha ulike forklaringer.

– En årsak kan være at man ikke har opparbeidet seg rettigheter til sykefravær, enten fordi man har jobbet for kort tid i bedriften eller at man ikke har oppnådd lønnsgrensen på rundt 62.000 kroner i løpet av året.

Det påpekes også at mange yrkesgrupper med høyt sykefravær, har stor arbeidsbelastning. Har man vært i stillingen over lang tid, med fast stilling, vil arbeidsbelastningen være større.

Sykefraværet i Norge har økt etter koronapandemien. I 2. kvartal i år var det sesongjusterte legemeldte sykefraværet på 6 prosent. Det er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009.

