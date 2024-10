Raymond Johansen kritisk til flyktningkutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges støtte til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er redusert med 36 prosent fra 2023 til 2024. I fjor ga Norge 1336 millioner kroner. I år er støtten redusert til 894 millioner kroner, skriver Klassekampen.

Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp og medlem av Aps sentralstyre, sier han er bekymret for ringvirkningene av regjeringens politikk.

– I en tid hvor FN-systemet står under press, er det viktig å ikke svekke FN ytterligere. Dette er ikke store summer. Vi har kapasitet og en plikt til å støtte opp om UNHCR, sier Johansen til avisen.

Han mener at det er spesielt uheldig at Norge kutter støtten i et år hvor UNHCR står i en finansiell krise og må redusere aktiviteten med 6 prosent.

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) slår fast at Norge er en stabil giver til UNHCR. I en epost til Klassekampen skriver hun at kjernebevilgningen ligger fast i fire år, på 630 millioner kroner.

Ifølge Tvinnereim skyldtes økningen i 2023 en ettårig ekstrabevilgning til innsats i land som er spesielt rammet av ringvirkningene av krigen mot Ukraina.

