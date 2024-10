Elev til sykehus etter knivhendelse på videregående skole

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har kontroll på en annen elev som er pekt ut som gjerningsperson, opplyste Øst politidistrikt kort tid etter at de fikk melding om hendelsen klokken 9.45.

Politiet opplyser at den fornærmede skal ha blitt truffet i hals/nakke-regionen.

– Fornærmede fremstår ikke som alvorlig skadet, men er fraktet til Ullevål sykehus på grunn av knivskaden i halsen, skriver politiet.

Kniven, som av den fornærmede blir beskrevet som liten, er ikke funnet.

Politiet opplyser at hendelsen skjedde i et klasserom på skolen og at det var flere vitner til hendelsen.

Begge de involverte er menn i tenårene.