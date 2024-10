Helsetilsynet er varslet om dødsfallet i Vestnes

– Det er rutine at dødsfall som involverer en person som får omsorgstjenester, blir meldt til Helsetilsynet, skriver underdirektør Toril Sagen i tilsynet i en epost til VG.

Helsetilsynet opplyser at de nå jobber med å innhente informasjon om hendelsen.

Det var 22. oktober at kvinnen ble funnet død i en bolig i Vestnes. I boligen ble det også funnet en alvorlig skadet gutt under ti år. Mannen i 20-årene som er siktet i saken, er den avdøde kvinnens sønn.

Han er siktet for grov kroppsskade med døden til følge mot sin mor, og for grov kroppsskade mot sin yngre bror. Mannen nekter straffskyld.

Siktede, som holdes i varetekt på institusjon i fire uker, bodde i en omsorgsbolig under et privat helsefirma med døgnbemanning. Hans forsvarer, Roy Peder Kulblik, har bekreftet at mannen tidligere har vært siktet for vold og trusler mot moren.

– Det er foreløpig for tidlig å si noe om den videre oppfølgingen av saken fra tilsynets side, sier underdirektør Sagen i Helsetilsynet.

