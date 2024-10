Solberg lover å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Da Høyre styrte sist, halverte vi formuesskatten på arbeidende kapital. Vi klarte dessverre ikke å fjerne den helt, blant annet fordi Frp ønsket å prioritere andre lettelser. Nå står hele borgerlig side sammen om å fjerne denne skadelige skatten på norske arbeidsplasser. Da skal vi få det til, sier Solberg til TV 2.

Hun sier skattekuttet koster rundt 20 milliarder kroner i året, men mener at det vil gi bedriftene økonomiske muskler til omstilling.

Arbeidende kapital betyr at eiere av bedrifter som er skattemessig bosatt i Norge må betale skatt for det som er investert i bedriften: verdien av utstyr, lagerbeholdning, eiendom og teknologi. Solberg kaller formuesskatt på dette den mest skadelige skatten for verdiskaping.

Venstre og KrF sier de støtter Solbergs løfte, mens Frp vil gå enda lenger og fjerne hele formuesskatten.

