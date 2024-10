Ny rapport: Norges materialforbruk skyhøyt over Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rapporten fra Ernst & Young (EY) og WWF Verdens naturfond analyserer hvilke av totalt åtte sektorer i Norge som forbruker mest ressurser. Der kommer det fram at Norges materialforbruk ligger 70 prosent over europeisk gjennomsnitt, og mer enn tre ganger det planeten tåler.

– Som et av landene i verden med høyest materialforbruk, har Norge både muligheten og ansvaret for å lede an i den kursendringen planeten trenger. Det er bare politisk vilje det står på, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Men rapporten peker også på betydelige forbedringsmuligheter.

I to av sektorene der materialfotavtrykk er størst, nemlig bygg og anlegg og transport, finner rapporten et betydelig potensial for å redusere forbruket av naturressurser.

I bygg- og anleggssektoren er potensialet for reduksjon på 72 prosent, mens det i transportsektoren er på hele 76 prosent. Tiltak i disse to sektorene alene vil kunne redusere det totale materialfotavtrykket med over 10 prosent, ifølge rapporten.

– Dette forutsetter at både myndigheter og bransjeaktører tar ansvar og gjennomfører tiltak som økt arealutnyttelse, forlenget levetid på bygg, økt bildeling, og alternative transportformer, sier Hanne Thornam, som er partner og nordisk leder for klimaendringer og bærekraft i EY.