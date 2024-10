Grane-drapet: Politiet utvider siktelsen

– Etterforskningen av saken pågår for fullt. Politiet har gjennom etterforskningen fått informasjon som gjør at siktelsen nå utvides til å gjelde både drap og drapsforsøk. Det er kvinnen som ble skadet, som nå får status som fornærmet, sier politiadvokat Jonas Nerdal i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Det var 33 år gamle Henrik L. Laukholm Solli som ble funnet død i en bolig i Grane kommune på Helgeland tirsdag i forrige uke. Mandag frigjorde politiet navnet i samråd med de pårørende.

Den drapssiktede mannen ble pågrepet på stedet. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker i tråd med det politiet ba om.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen, som ikke erkjenner straffskyld, har forklart seg til politiet om hva som skjedde.

– Min klient har vært i et innledende avhør hvor han har forklart seg om sin opplevelse av det som skjedde tirsdag kveld. Han erkjenner de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld. Det endres ikke av at politiet har utvidet siktelsen, sier hans forsvarer Jonas Berge.

Den var den drapssiktede mannen som selv varslet politiet om hendelsen. Han har forklart at han følte seg truet av fornærmede, og at han fryktet for sitt eget liv forut for hendelsen.

Mannen som ble funnet død, hadde skader som kan være forenlig med bruk av motorsag, opplyser politiet. De har også beslaglagt en motorsag.

– Det vi kan si, er at avdøde har skader som kan være forenlig med bruk av motorsag og at det er gjort beslag av en motorsag på åstedet. Vi avventer imidlertid obduksjonsrapporten før vi kan si noe ytterligere om hva som er dødsårsaken, sa politiet i forrige uke.

Vitner og beslag

Det skal ikke være noen familiær relasjon mellom de involverte i saken, opplyser politiet.

Det er oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som skal vurdere siktedes tilregnelighet.

– Det er fortsatt satt av store ressurser til å jobbe med denne alvorlige straffesaken. Politiet vil i tiden fremover prioritere å fortsette med avhør av vitner og gjennomgang av beslag, opplyser politiadvokat Nerdal videre.

