Ny tillatelse til skadefelling av ulv i Agder

– Søknaden kom fra Vest-Agder Sau og Geit, og tillatelsen gjelder i de tre kommunene fra lørdag til fredag 1. november klokka 17, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Agder.

Rovviltnemnda for region 1 – Vestland, Rogaland og gamle Vest-Agder – har vedtatt en skadefellingskvote på to ulver som gjelder fra 1. juni i år til februar 2025. Per i dag er det ikke felt noen dyr av denne kvoten, ifølge Statsforvalteren.

Klage

Flere sauer skal være tatt av ulv i distriktet i høst. For vel en uke siden ble forrige fellingstillatelse gitt. Det var da meldt om funn av én sau dokumentert drept av ulv, mens to sauer trolig var skadet av ulv ved Løland i Lyngdal kommune.

– Tillatelsen er gitt etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet, skrev Statsforvalteren på sine nettsider.

Organisasjonene Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst sendte inn klage på den forrige tillatelsen. De mente én drept sau ikke oppfyller kravet i loven, skriver Lindesnes.

– Frykter etablering

Statsforvalteren frykter det kan være snakk om en etablering når en ulv nå har beveget seg inn i vestre del av Agder.

– Man er redd det skal bli etablering av et ulvepar. Vi vet at det i Agder og Rogaland har vært to ulver i området relativt stabilt over en periode. Det er ikke riktig å si at de er i ferd med å etablere seg, men det er en mulig effekt, sa assisterende statsforvalter Knut Berg tidligere denne uka.

