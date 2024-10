Barn døde etter å ha blitt sendt hjem fra legevakten – Statsforvalteren oppretter tilsyn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er lite jeg kan si konkret om denne saken, mens den er under tilsyn, sier kommunalsjef for Helse og mestring Guro Winsvold i Larvik kommune til Østlands-Posten.

Larvik legevakt meldte selv inn saken til Statens helsetilsyn, som avgjorde at saken skulle granskes. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nå opprettet tilsyn.

Hendelsen fant sted i august. Barnet ble fraktet med ambulanse til legevakten i Larvik, men ble sendt hjem med medisiner og med lav terskel for å ta kontakt.

18 timer senere fikk barnet det som kan ha vært hjertestans. Det ble startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde.

Ifølge Østlands-Posten var det informasjon i kjernejournalen om at barnet var under viktig behandling, og at det ved akutt sykdom ikke skal sendes hjem ved besøk på legevakten eller henvises til fastlege.

Klinikksjef Erik Nordberg ved prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold, som har det overordnede ansvaret for AMK-tjenesten i Vestfold og Telemark, vil ikke kommentere saken mens den er til tilsyn.