Artisten Kamelen får erstatning for å ha vært i fengsel

Mosele satt varetektsfengslet i fire måneder i 2020, siktet for ran og trusler i Bergen. Han ble frikjent for dette, men dømt til 28 dagers fengsel for andre forhold, skriver NRK.

Han har nå fått oppreisningserstatning for perioden han satt i fengsel utover de 28 dagene han til slutt ble dømt til.

– Han har fått en erstatning og er i utgangspunktet fornøyd med det, sier hans forsvarer Jørgen Riple.

Han mener imidlertid at summen burde ha vært høyere.

– I tillegg til at han har oversonet i varetekt, ble det en enorm medieomtale rundt saken og siktelsen. Vi er skuffet over at summen ble så lav.

