Nytt tilfelle av m-kopper i Oslo – tredje denne uken

Fra før av er det allerede påvist to andre tilfeller i hovedstaden denne uken. De andre ble avdekket tirsdag.

– Foreløpig regner vi med at iallfall de to første tilfellene kommer fra samme miljø og trolig har en direkte eller indirekte sammenheng, sier fagdirektøren for overvåking ved FHI, Preben Aavitsland, til NRK.

FHI sier de støtter kommunen i håndteringen av utbruddet som er av typen ll. Det var den typen av viruset som forårsaket et stort utbrudd i særlig Europa og Nord-Amerika i 2022.

– Folk kan testes hos fastlegen, på Olafiaklinikken, sykehus og andre steder, forteller Aavitsland.

Oslo kommune tilbyr vaksinering på sitt vaksinesenter i Nydalen.

