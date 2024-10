Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter forsvarer Roy Peder Kulblik til NTB. Kulbik sier at den siktede mannen i 20-årene nekter straffskyld.

– I et kort avhør i går kveld oppfattet jeg det slik at siktede nekter for å ha begått de gjerningene som er beskrevet i siktelsene, skriver han i en SMS.

Mannen er foreløpig siktet for grov kroppsskade med døden til følge mot kvinnen, og grov kroppsskade mot barnet, som er alvorlig skadet og innlagt på St. Olavs hospital.