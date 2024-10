Nå er politiet er ferdig på X

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet har siden september i 2011 benyttet seg av Twitter, senere kalt X, for å gi oppdateringer om hendelser fra politiets operasjonssentraler, men i dag slutter politiet å publisere meldinger på det sosiale mediet.

Nå bytter politiet ut X med sin egen app, «politiloggen», som har vært tilgjengelig siden 24. juni.

Politiet blir dermed ikke underlagt plattformens skiftende og kontroversielle regler.

I juni i 2023 offentliggjorde Elon Musk begrensninger i appen, som gjorde at ikke-betalende brukere ikke kunne lese mer enn 1000 meldinger. Det ble omtalt som en kjempeproblem for offentlige etater som brukte tjenesten som hovedkanal for informasjonsdeling, blant annet av Kristine Foss i Norsk Presseforbund.

– I mangel på noe annet ble Twitter (nå X) valgt. Alle operasjonssentralene i politidistriktene bruker Twitter til å informere om hva som skjer, sa kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet til NTB i juli i fjor.

Politiet har hatt flere ulike kontoer på Elon Musks X, blant annet til ulike politidistrikt. Blant kontoene er Oslo operasjonssentral, Oslopolitiops på X, som i dag har over en halv million følgere på appen.