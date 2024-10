Sp ber Ap sentralt gripe inn i skolekaoset i Innlandet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når vi stortingsrepresentanter engasjerer oss sånn som vi gjør, så er det selvfølgelig fordi vi mener det må være noen samtaler mellom folk sentralt i Ap og sentralt i Innlandet, og at de gjør et annet vedtak, sier Bengt Fasteraune (Sp) til NTB.

Han er en av flere Senterparti-politikere som engasjerer seg sterkt i skolenedleggingssaken i Innlandet. Fylkeskommunen, med Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet De Grønne i spissen, har besluttet å legge ned flere skoler og skolesteder i fylket.

Det har vakt sterke reaksjoner, blant annet fra ordføreren i Lom, som har erklært «krig» og bedt journalister grave fram «drit» om fylkespolitikerne i Innlandet.

Får jeg dokumentasjon, så bruker jeg det, sa Lom-ordfører Kristian Frisvold under mandagens kommunestyremøte. (Skjermdump/Lom kommune)

Fasteraune, som selv har vært ordfører i Dovre, sier han forventer at Ap sentralt engasjerer seg i saken.

– Jeg går ut fra at Ap-folk snakker med sine, akkurat som vi snakker med våre. Det mener jeg er helt essensielt her, at de har den samtalen, sier Fasteraune.

Bengt Fasteraune (Sp), her fra 2020. (Fredrik Hagen/NTB)

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har imidlertid sagt at hun mener beslutningen om skolenedleggelser må fattes lokalt.

Vil ikke ut av regjering

Partiveteran Per Olaf Lundteigen (Sp) og flere Sp-ordførere rykket tirsdag ut i VG og mente skolesaken bør få følger for regjeringssamarbeidet med Ap.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad avviste imidlertid dette.

– Her synes jeg Lundteigen bommer. Det er når Høyre og Ap finner hverandre lokalt og sentralt at sentraliseringen skyter fart, sier hun til NTB.

Fasteraune kaller utspillet fra Lundteigen for en avsporing.

– Det er Høyre som er problemet her. Hvis vi ikke skal samarbeide med Ap, hvem skal vi da samarbeide med? spør han.

Uenig i tallene

Fasteraune og stortingskollegene Marit Knutsdatter Strand og Per Martin Sandtrøen bestrider dessuten tallgrunnlaget som fylkesordføreren i Innlandet legger til grunn for beslutningen om å legge ned skolene.

– Skolestrukturen i Innlandet er ikke dyr sammenlignet med andre fylkeskommuner. Den er faktisk ganske billig fordi man har gjort ulike grep, sier Fasteraune.

Han viser blant annet til at på Dovre er den videregående skolen samlokalisert med ungdomsskolen, noe han hevder har kuttet kostnadene betydelig.

Der Innlandets fylkesordfører Thomas Breen (H) hevder at det er 3500 færre elever nå enn i 2013, mener Sp-politikere at tallet i realiteten er 1600. Det har de regnet ut fra statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser fyllingsgraden ved de aktuelle skolene.

Alt kan skje i tolvte time

Forslaget om skolenedleggelser er vedtatt med knapt flertall både i hovedutvalget for utdanning og i fylkesutvalget. Saken avgjøres endelig onsdag i fylkestinget i Innlandet.

Det skjer i Hamar, og Fasteraune og Strand skal begge dit onsdag for å demonstrere mot forslaget.

– Jeg har fortsatt håp. Jeg har vært ordfører selv og vært med på diskusjoner i fylkesting hvor det blir tatt beslutninger i siste sekund, sier Fasteraune.

