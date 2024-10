Steinar Holden tildeles årets Akademikerpris

Holden er professor ved Økonomisk institutt på Universitetet i Oslo.

– I en tid der akademisk frihet er under press og mange akademikere kvier seg for å ytre seg offentlig, viser årets prisvinner at han er uredd. Han tør å kritisere myndigheter og oppdragsgivere. Han er et viktig forbilde for andre akademikere, sier juryleder Jan-Inge Eidem i en pressemelding.

Akademikerprisen deles ut av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne og gis til personer som har utmerket seg med sin forskning, kunnskapsformidling eller bidrag til akademisk frihet.

Prisen er en skulptur av Nico Widerberg og 200.000 kroner i støtte til prisvinners arbeid innen kunnskapsformidling.

Tidligere vinnere er blant andre sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, jurist Anine Kierulf og tidligere assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.