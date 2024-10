Mehl om Hagen-saken: – En belastning for mange

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tom Hagen var lenge siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, men fredag ble han renvasket. Siktelsen mot ham ble henlagt med grunngivelsen at intet straffbart forhold var bevist.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier til NRK at hun håper at saken en dag blir oppklart.

– Vi vet fortsatt ikke hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen. Som justisminister er jeg opptatt av at politiet oppklarer alvorlige saker. Denne saken har vært belastning for mange over flere år, og den er det fremdeles, sier Mehl.

Selv om Tom Hagen nå er ute av saken, er tre andre personer fortsatt siktet.