Riksadvokaten avgjør henleggelse eller tiltale mot Tom Hagen

Statsadvokat Kari Hangeland Buvik er den fjerde statsadvokaten som har hatt ansvaret for etterforskningen av Lørenskog-forsvinningen. Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet 31. oktober 2018 og er aldri kommet til rette. Politiet har ment at den 68 år gamle kvinnen ble drept.

Halvannet år etter, i april 2020, ble ektemannen Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Også tre andre menn er siktet i saken.

Nå, snart seks år etter at etterforskningen startet, vil Riksadvokaten fredag komme med sin beslutning i spørsmålet om tiltale.

– Jeg kan bekrefte at den innstillingen vi snakker om, gjelder Tom Hagen, sier Buvik til NTB om Riksadvokatens varslede avgjørelse fredag.

Anbefalte henleggelse

I april mottok Buvik politiets innstilling i saken mot Hagen, som ifølge NRK og Nettavisen skal ha vært en anbefaling om henleggelse på grunn av bevisets stilling.

Etter å ha gjennomgått dokumentene i saken opp mot Øst politidistrikts vurderinger, sendte Buvik sin egen innstilling til Riksadvokaten i slutten av august.

– Innholdet i innstillinger er ikke noe vi pleier å kommentere før det er endelig tatt stilling til dem, sier Buvik til NTB.

Hun er avventende til hva Riksadvokaten har konkludert med i beslutningen.

Forsvarer: Imøteser

– Vi imøteser avgjørelsen og vil kommentere den når den foreligger, sa Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til Aftenposten onsdag kveld.

Holden har helt siden Hagen ble pågrepet i april 2020, fastholdt at det ikke har vært grunnlag for å sikte den velstående forretningsmannen.

Politiet ville den gang fengsle ham i fire uker, men etter ni dager forkastet Høyesterett politiets anke over lagmannsrettens kjennelse om at bevisene ikke ga skjellig grunn til mistanke.

Foreldes aldri

Dersom saken mot Hagen henlegges, kan det skje på en av to måter:

* Den ene er henleggelse etter bevisets stilling. Det innebærer at påtalemyndigheten selv vurderer at den ikke kan legge fram fellende bevis slik at den siktede blir dømt i retten. Dette vil da ha samme effekt som en frifinnende dom.

* Den andre er at saken blir henlagt som «intet straffbart forhold funnet bevist», og det benyttes dersom politi og påtalemyndigheten under etterforskningen har funnet vektige bevis for at den siktede ikke kan ha begått det lovbruddet man er siktet for.

Etterforskerne i Lørenskog-saken har vært tydelige på at forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen er en drapssak. I Norge foreldes aldri slike saker og kan når som helst bli tatt opp igjen dersom nye bevis skulle dukke opp.

